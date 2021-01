Dennis Fantina | come è oggi il primo vincitore di Amici di Maria de Filippi | lo avreste mai riconosciuto?

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Tutti ricorderanno il volto del giovanedel famoso talentdide, all’epoca Saranno Famosi, maappare, che cosa fa nella vita? Il cantanteinsieme al comico e attore Pino Insegno durante il programma Saranno famosi (fonte immagine: Instagram)Dalla vittoria del programma, avvenuta nel lontano 2001, sono passati molti anni ma perè stato proprio quello il trampolino di lancio. LEGGI ANCHE:, caos incredibile: “Mi ha dato della rinc…nita”, lasciaDein studio e va via...

iamexemi : Ad Amici abbiamo avuto gente come Mariapia Pizzolla, Dennis Fantina, Monica Hill, Samantha Discolpa, gente che DAVV… -

Ultime Notizie dalla rete : Dennis Fantina

UrbanPost

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA . Uomini e Donne, bruttissimo colpo per Gemma: è già finita con Maurizio. Amici di Uomini e Donne, tene ...Una ballerina talentuosa. Ad Amici di Maria De Filippi, Claudia Mannoni sicuramente sarà ricordata anche per aver rubato il cuore di un suo collega ovvero Antonio Baldes. Nonostante arrivò alla fase f ...