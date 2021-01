DAYDREAMER di nuovo al giovedì sera, Canale 5 ci ha ripensato! (Di lunedì 18 gennaio 2021) Pochi giorni fa vi avevamo anticipato che la puntata di DAYDREAMER di giovedì 21 gennaio non sarebbe andata in onda. Canale 5 aveva infatti preferito sostituire le avventure romantiche di Can e Sanem con un film (L’ora legale, con Ficarra e Picone). Tale decisione era facilmente intuibile perché Le ali del sogno in prime time non avevano sfondato a livello Auditel nelle due settimane in cui sono state finoratrasmesse. DAYDREAMER: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Tuttavia, col passare dei giorni è arrivato un ripensamento ed è notizia fresca che Mediaset ha riportato le cose com’erano prima. Con l’ultimo aggiornamento dei palinsesti di questa settimana, a sorpresa DAYDREAMER è infatti riapparsa nella programmazione e quindi giovedì sera ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 18 gennaio 2021) Pochi giorni fa vi avevamo anticipato che la puntata didi21 gennaio non sarebbe andata in onda.5 aveva infatti preferito sostituire le avventure romantiche di Can e Sanem con un film (L’ora legale, con Ficarra e Picone). Tale decisione era facilmente intuibile perché Le ali del sogno in prime time non avevano sfondato a livello Auditel nelle due settimane in cui sono state finoratrasmesse.: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Tuttavia, col passare dei giorni è arrivato un ripensamento ed è notizia fresca che Mediaset ha riportato le cose com’erano prima. Con l’ultimo aggiornamento dei palinsesti di questa settimana, a sorpresaè infatti riapparsa nella programmazione e quindi...

