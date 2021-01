Da Pfizer consegne a singhiozzo. Questa settimana l’Italia riceverà il 29% di dosi di vaccino in meno. Arcuri: “Il diritto alla salute dovrebbe superare qualsiasi logica di mercato” (Di lunedì 18 gennaio 2021) La Pfizer ha comunicato, senza alcun preavviso, nel pomeriggio di venerdì scorso, che avrebbe unilateralmente ridotto le fiale del vaccino anti-Covid destinate all’Italia nel corso della prossima settimana del 29%. L’azienda americana ha unilateralmente redistribuito le dosi da consegnare ai 293 punti di somministrazione sul territorio italiano. Di conseguenza Questa settimana, a fronte delle 562.770 dosi previste, verranno consegnate 397.800 dosi. Complessivamente, dunque, arriveranno 164.970 dosi in meno. “Inoltre – ha segnalato l’ufficio stampa del Commissario per l’emergenza Coronavirus – l’arbitraria distribuzione decisa dall’azienda, non condivisa né comunicata agli uffici del Commissario, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 18 gennaio 2021) Laha comunicato, senza alcun preavviso, nel pomeriggio di venerdì scorso, che avrebbe unilateralmente ridotto le fiale delanti-Covid destinate alnel corso della prossimadel 29%. L’azienda americana ha unilateralmente redistribuito leda consegnare ai 293 punti di somministrazione sul territorio italiano. Di conseguenza, a fronte delle 562.770previste, verranno consegnate 397.800. Complessivamente, dunque, arriveranno 164.970in. “Inoltre – ha segnalato l’ufficio stampa del Commissario per l’emergenza Coronavirus – l’arbitraria distribuzione decisa dall’azienda, non condivisa né comunicata agli uffici del Commissario, ...

