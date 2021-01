Da oggi a Firenze aperta Loggia dei Lanzi | Uffizi tra pochi giorni

(Di lunedì 18 gennaio 2021) ROMA – “Oggi riapriamo simbolicamente la Loggia dei Lanzi, la bellissima sala all’aperto degli Uffizi, affacciata su piazza della Signoria; domani riaprirà il giardino di Boboli, con la sua grande sinfonia di beni paesaggistici e architettonici. Tra pochi giorni seguiranno gli Uffizi”. Lo ha detto il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt, riaprendo stamani, in diretta Rai, la loggia dei Lanzi al pubblico. “Riattiviamo ovviamente tutte le misure a contrasto del Covid- ha poi aggiunto il direttore- obbligo di mascherina, distanziamento sociale, termoscanner all’ingresso, gel disinfettante. Ci aspettiamo fiorentini e toscani: queste aperture sono dedicate in particolare a loro”.

I carabinieri del Norm di Firenze sono giunti in zona Settignano per un'aggressione ... Sarà giudicato con processo per direttissima quest'oggi, dopo aver trascorso la notte nelle camere di sicurezza.