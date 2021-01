Da minorenne in Sardegna Giletti sconvolto | la bomba sul caso Genovese | dritta in Procura? | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 18 gennaio 2021) "Sta dicendo una cosa molto grave...". Massimosconcertato a Non è l'Arena, su La7. Si parla ancora deldi Albertoe in studio torna Giulia Napolitano, una modella che ha partecipato a vari "festini estremi" e ha incontrato più volte la ragazza 18enne che per prima ha denunciato l'imprenditore per violenza sessuale. "L'ho incontrata in, si spacciava due anni fa per maggiorenne a una festa dove aveva un ruolo divero dal mio", spiega la modella, che aveva partecipato a un pranzo con uomini facoltosi, "tra cui un arabo", ma solo come donna immagine. "Sembrava una conoscente molto stretta della signora che aveva organizzato l'evento. Alla fine del pranzo, dopo aver parlato e bevuto, chi non era lì solo per fare la ragazza immagine si è appartata nelle camere da letto con gli ...