Da CIG ad autonomi: Governo studia nuovo pacchetto anti-crisi (Di lunedì 18 gennaio 2021) La crisi di Governo è ufficialmente entrata nel vivo. Proprio in questi minuti si è concluso il lungo intervento del Presidente del Consiglio Conte alla Camera dove i margini di una ricucitura con Matteo Renzi sembrano decisamente ridotte. “Le nostre energie dovrebbero essere tutte, sempre concentrate sulla crisi del Paese. Così, agli occhi dei cittadini, appaiono dissipate in contributi polemici, spesso sterili, del tutto incomprensibili. Rischiamo così tutti di perdere contatto con la realtà. C’era davvero bisogno di aprire una crisi politica in questa fase? No”, ha detto il Premier che è tornato a parlare di “grave gesto di irresponsabilità”. Intanto, in attesa di capire cosa succederà domani (la vera partita si gioca al Senato dove i numeri sono piuttosto risicati ma potrebbe bastare la maggioranza relativa ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ladiè ufficialmente entrata nel vivo. Proprio in questi minuti si è concluso il lungo intervento del Presidente del Consiglio Conte alla Camera dove i margini di una ricucitura con Matteo Renzi sembrano decisamente ridotte. “Le nostre energie dovrebbero essere tutte, sempre concentrate sulladel Paese. Così, agli occhi dei cittadini, appaiono dissipate in contributi polemici, spesso sterili, del tutto incomprensibili. Rischiamo così tutti di perdere contatto con la realtà. C’era davvero bisogno di aprire unapolitica in questa fase? No”, ha detto il Premier che è tornato a parlare di “grave gesto di irresponsabilità”. Intanto, in attesa di capire cosa succederà domani (la vera partita si gioca al Senato dove i numeri sono piuttosto risicati ma potrebbe bastare la maggioranza relativa ...

antoniomisiani : Una crisi di governo in piena pandemia non sarebbe solo incomprensibile: bloccherebbe misure essenziali per l’econo… - talismanogiada : Ci indebitiamo distribuendo euro a chi già lavora , ad autonomi a pioggia, a imprese senza verifica d' impegno occ… - ViteAnto : RT @antoniomisiani: Una crisi di governo in piena pandemia non sarebbe solo incomprensibile: bloccherebbe misure essenziali per l’economia… - 4lema : RT @antoniomisiani: Una crisi di governo in piena pandemia non sarebbe solo incomprensibile: bloccherebbe misure essenziali per l’economia… - squil_3 : RT @antoniomisiani: Una crisi di governo in piena pandemia non sarebbe solo incomprensibile: bloccherebbe misure essenziali per l’economia… -

Ultime Notizie dalla rete : CIG autonomi Lavoro, da CIG ad autonomi: le mosse anticrisi al vaglio del Governo Il Messaggero Da CIG ad autonomi: Governo studia nuovo pacchetto anti-crisi

Tre, in particolare, le misure pronte ad entrare nel Decreto Ristori. Autonomi senza dubbio tra i più colpiti e proprio nell’ottica di limitare i danni, con la Legge di Bilancio è stato istituito ...

Lavoro, da CIG ad autonomi: le mosse anticrisi al vaglio del Governo

(Teleborsa) - Con lo stop forzato di molte categorie e settori in scia all'emergenza Covid nel nostro Paese che va avanti da quasi un anno ormai, il Governo continua a studiare le "mosse" per cercare ...

Tre, in particolare, le misure pronte ad entrare nel Decreto Ristori. Autonomi senza dubbio tra i più colpiti e proprio nell’ottica di limitare i danni, con la Legge di Bilancio è stato istituito ...(Teleborsa) - Con lo stop forzato di molte categorie e settori in scia all'emergenza Covid nel nostro Paese che va avanti da quasi un anno ormai, il Governo continua a studiare le "mosse" per cercare ...