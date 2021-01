Crocchette di pollo e patate (Di lunedì 18 gennaio 2021) Le sono un’ottima ricetta, facile e veloce da preparare, ma soprattutto utile anche per chi è alle prime armi in cucina e vuole preparare qualcosa di veramente originale e appetitoso. Vediamo insieme la preparazione Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 500 g di petto di pollo intero 450 g di patate 5-6 cucchiai di pangrattato 2 uova 2 cucchiaini di paprika dolce 1 cucchiaino di paprika piccante Pepe nero macinato q.b. 30 g di parmigiano reggiano grattugiato Aglio in polvere q.b. Sale fino q.b. Olio per friggere Iniziamo la preparazione delle sbucciando e lavando le patate sotto l’acqua corrente fredda, poi mettetele in una pentola piena d’acqua e lasciate cuocere per circa 20-25 minuti da quando l’acqua arriva ad ebollizione. Intanto continuate la preparazione tagliando a pezzetti il petto di ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 18 gennaio 2021) Le sono un’ottima ricetta, facile e veloce da preparare, ma soprattutto utile anche per chi è alle prime armi in cucina e vuole preparare qualcosa di veramente originale e appetitoso. Vediamo insieme la preparazione Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 500 g di petto diintero 450 g di5-6 cucchiai di pangrattato 2 uova 2 cucchiaini di paprika dolce 1 cucchiaino di paprika piccante Pepe nero macinato q.b. 30 g di parmigiano reggiano grattugiato Aglio in polvere q.b. Sale fino q.b. Olio per friggere Iniziamo la preparazione delle sbucciando e lavando lesotto l’acqua corrente fredda, poi mettetele in una pentola piena d’acqua e lasciate cuocere per circa 20-25 minuti da quando l’acqua arriva ad ebollizione. Intanto continuate la preparazione tagliando a pezzetti il petto di ...

