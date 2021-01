Cristina Chiabotto, l’ex Miss Italia è incinta: “Sussurri che esisti”. La prima foto con il pancione (Di lunedì 18 gennaio 2021) l’ex Miss Italia Cristina Chiabotto è incinta. È stata lei stessa ad annunciarlo con un emozionante post su Instagram: “25 settimane di te… Sussurri che esisti e che la vita e? un dono meraviglioso. Non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia. Noi ti aspettiamo amore”, ha scritto pubblicando la prima foto del pancino insieme al marito Marco Roscio e al loro cane Paper. Lei, sorridente e radiosa, non nasconde di essere al settimo cielo e, con la camicia bianca sbottonata, mette in mostra le forme della gravidanza, indicandolo la pancia. Cristina Chiabotto e il marito sono sposati da poco più di un anno e per entrambi quello in arrivo è il primo figlio: non si sa ancora se maschio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021). È stata lei stessa ad annunciarlo con un emozionante post su Instagram: “25 settimane di te…chee che la vita e? un dono meraviglioso. Non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia. Noi ti aspettiamo amore”, ha scritto pubblicando ladel pancino insieme al marito Marco Roscio e al loro cane Paper. Lei, sorridente e radiosa, non nasconde di essere al settimo cielo e, con la camicia bianca sbottonata, mette in mostra le forme della gravidanza, indicandolo la pancia.e il marito sono sposati da poco più di un anno e per entrambi quello in arrivo è il primo figlio: non si sa ancora se maschio ...

