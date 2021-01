Cristina Chiabotto | la notizia che stavano tutti aspettando

Leggi su chenews

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Mesi di voci e mai nessuna conferma, finalmenteha rotto il silenzio rivelando adi essere incinta, ecco il tenero scatto che ha fatto impazzire il web. foto facebookSono mesi che si rincorrono dentro e fuori il web voci su una presunta gravidanza dell’attrice ed Ex Miss Italia, Cristiana, ad onor del vero anche a dicembre 2019 si era parlato di una dolce attesa per la donna. Nel mondo del gossip basta davvero poco per gridare alla gravidanza: da un maglione largo a una borsa che copre la pancia. Spesso le voci vengono confermate altre volte si tratta solo di specchetto per le allodole, come nel caso di Michelle Hunziker incinta ormai da dieci anni, come ha scherzato la stessa showgirl. LEGGI ...