Cristina Chiabotto incinta | l’annuncio sui social

(Di lunedì 18 gennaio 2021), Miss Italia 2004, èper la prima volta. Lo ha annunciato ai suoi fan e followers tramite un post di Instagram. Nella foto in bianco e nero del post sono ritratti il marito Marco Roscio, il loro amato cane Paper e la Misscon il pancione in bella vista. Queste sono … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

RaffaellaPivato : Cristina Chiabotto è in dolce attesa, l'annuncio sui social - GossipItalia3 : Cristina Chiabotto aspetta un bebè: “Ti aspettiamo amore” #gossipitalianews - Italia_Notizie : Cristina Chiabotto presto mamma: la prima foto col pancione - UnioneSarda : #Italia #Gossip - Cristina #Chiabotto è incinta: 'La vita è un dono meraviglioso' - qn_giorno : #Torino, Cristina Chiabotto è incinta, l'annuncio con una foto del 'pancino' su Instagram -

Ultime Notizie dalla rete : Cristina Chiabotto

Per Chiabotto si tratta del primo bambino il cui sesso, per ora, è ancora un mistero. La showgirl è al sesto mese di gravidanza e il parto è dunque previsto per la primavera. Intanto, però, colleghi e ...Cristina Chiabotto è incinta: l’annuncio, arrivato a sorpresa sui social, ha già fatto il pieno di like. Per l’ex Miss è la prima gravidanza.