Cristina Chiabotto incinta | l’annuncio inaspettato | «25 settimane di te…»

(Di lunedì 18 gennaio 2021), arrivato a sorpresa sui social, ha già fatto il pieno di like. Alla sua prima gravidanza, l’ex Miss Italia – una tra le reginette più amate di sempre – ha deciso di condividere la sua gioia su Instagram attraverso uno scatto pieno d’amore. La foto, un ritratto in bianco e nero, immortala la showgirl piemontese circondata dagli affetti più cari. Leggi anche >>oggi, morbido tessuto scivola sulla pelle: «Yass, queen!»della gravidanza su Instagram “25di te… – scrivecorredando l’immagine in cui con il dito punta il pancino, appena accennato – sussurri che esisti ...

RaffaellaPivato : Cristina Chiabotto è in dolce attesa, l'annuncio sui social - GossipItalia3 : Cristina Chiabotto aspetta un bebè: “Ti aspettiamo amore” #gossipitalianews - Italia_Notizie : Cristina Chiabotto presto mamma: la prima foto col pancione - UnioneSarda : #Italia #Gossip - Cristina #Chiabotto è incinta: 'La vita è un dono meraviglioso' - qn_giorno : #Torino, Cristina Chiabotto è incinta, l'annuncio con una foto del 'pancino' su Instagram -

Ultime Notizie dalla rete : Cristina Chiabotto

Per Chiabotto si tratta del primo bambino il cui sesso, per ora, è ancora un mistero. La showgirl è al sesto mese di gravidanza e il parto è dunque previsto per la primavera. Intanto, però, colleghi e ...Cristina Chiabotto è incinta: l’annuncio, arrivato a sorpresa sui social, ha già fatto il pieno di like. Per l’ex Miss è la prima gravidanza.