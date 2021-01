Cristina Chiabotto è incinta: su Instagram la prima foto col pancione (Di lunedì 18 gennaio 2021) Cristina Chiabotto è incinta. L’ex Miss Italia aspetta un figlio dal marito Marco Roscio. A confermarlo è stata proprio la modella che su Instagram ha pubblicato la prima foto col pancione. L’annuncio della gravidanza è arrivato con un post dolcissimo in cui la showgirl sorride insieme all’imprenditore e al loro cane. “Venticinque settimane di te… – ha scritto nella didascalia – sussurri che esisti e che la vita e? un dono meraviglioso. Non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia. Noi ti aspettiamo amore. Mamma, papa? & Paper”. Cristina non ha svelato il sesso del bambino, di sicuro è al settimo cielo all’idea di diventare mamma. Per la Chiabotto e Marco Roscio si tratta del primo figlio, arrivato a poco più di un anno dalle ... Leggi su dilei (Di lunedì 18 gennaio 2021). L’ex Miss Italia aspetta un figlio dal marito Marco Roscio. A confermarlo è stata proprio la modella che suha pubblicato lacol. L’annuncio della gravidanza è arrivato con un post dolcissimo in cui la showgirl sorride insieme all’imprenditore e al loro cane. “Venticinque settimane di te… – ha scritto nella didascalia – sussurri che esisti e che la vita e? un dono meraviglioso. Non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia. Noi ti aspettiamo amore. Mamma, papa? & Paper”.non ha svelato il sesso del bambino, di sicuro è al settimo cielo all’idea di diventare mamma. Per lae Marco Roscio si tratta del primo figlio, arrivato a poco più di un anno dalle ...

