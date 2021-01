Cristina Chiabotto è incinta: l’ex Miss Italia mostra il pancione – FOTO (Di lunedì 18 gennaio 2021) l’ex Miss Italia, Cristina Chiabotto, è incinta: la donna ha mostrato il pancione ai fan sul proprio profilo Instagram. La FOTO La nota ex Miss Italia, Cristina Chiabotto, ha annunciato sul proprio profilo Instagram di essere incinta di 25 settimane. “Sussurri che esisti e che la vita e? un dono meraviglioso. Non vediamo l’ora di L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 18 gennaio 2021), è: la donna hato ilai fan sul proprio profilo Instagram. LaLa nota ex, ha annunciato sul proprio profilo Instagram di esseredi 25 settimane. “Sussurri che esisti e che la vita e? un dono meraviglioso. Non vediamo l’ora di L'articolo proviene da Inews.it.

DomenicoMazzil5 : RT @MediasetTgcom24: Cristina Chiabotto è incinta, primo figlio in arrivo per l'ex Miss Italia #CristinaChiabotto - ninoBertolino : RT @MediasetTgcom24: Cristina Chiabotto è incinta, primo figlio in arrivo per l'ex Miss Italia #CristinaChiabotto - GossipNews_it : Cristina Chiabotto è incinta! ? - MediasetTgcom24 : Cristina Chiabotto è incinta, primo figlio in arrivo per l'ex Miss Italia #CristinaChiabotto… - ChiccoseDOC : CRISTINA CHIABOTTO PRESTO MAMMA: CONFERMA NEI SOCIAL LA DOLCE ATTESA DI CIRCA SEI MESI DAL MARITO MARCO ROSCIO..… -