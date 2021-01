Cristina Chiabotto è incinta, l’annuncio su Instagram: “Dono meraviglioso” (Di lunedì 18 gennaio 2021) L'ex Miss Italia partorirà con molta probabilità nella prossima primavera. Ancora top secret il sesso del bebè L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 18 gennaio 2021) L'ex Miss Italia partorirà con molta probabilità nella prossima primavera. Ancora top secret il sesso del bebè L'articolo proviene da Gossip e Tv.

ninoBertolino : RT @MediasetTgcom24: Cristina Chiabotto è incinta, primo figlio in arrivo per l'ex Miss Italia #CristinaChiabotto - GossipNews_it : Cristina Chiabotto è incinta! ? - MediasetTgcom24 : Cristina Chiabotto è incinta, primo figlio in arrivo per l'ex Miss Italia #CristinaChiabotto… - ChiccoseDOC : CRISTINA CHIABOTTO PRESTO MAMMA: CONFERMA NEI SOCIAL LA DOLCE ATTESA DI CIRCA SEI MESI DAL MARITO MARCO ROSCIO..… - IsaeChia : #CristinaChiabotto è incinta del suo primo figlio: il tenero annuncio dell'ex #MissItalia -