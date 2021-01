Cristina Chiabotto è incinta, l’annuncio è dolcissimo (Foto) (Di lunedì 18 gennaio 2021) Cristina Chiabotto è incinta, l’ex Miss Italia aspetta il suo primo figlio ed è con una Foto dolcissima che ha annunciato a tutti l’arrivo del bebè. Uno scatto in bianco e nero e il pancino che è già un po’ evidente e se non fosse così ci pensano Cristina Chiabotto e suo marito ad indicare il ventre arrotondato della bellissima futura mamma. Marco Roscio, Cristina e il cane, ci sono tutti nella Foto di famiglia e tutti sono in dolce attesa. La Chiabotto è già alla 25esima settimana, ha aspettato a lungo prima di dirlo a tutti, ci chiediamo se la Foto scelta per l’annuncio sia recente perché davvero il pancino si vede pochissimo. l’annuncio DI Cristina ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 18 gennaio 2021), l’ex Miss Italia aspetta il suo primo figlio ed è con unadolcissima che ha annunciato a tutti l’arrivo del bebè. Uno scatto in bianco e nero e il pancino che è già un po’ evidente e se non fosse così ci pensanoe suo marito ad indicare il ventre arrotondato della bellissima futura mamma. Marco Roscio,e il cane, ci sono tutti nelladi famiglia e tutti sono in dolce attesa. Laè già alla 25esima settimana, ha aspettato a lungo prima di dirlo a tutti, ci chiediamo se lascelta persia recente perché davvero il pancino si vede pochissimo.DI...

