Cristina Chiabotto è incinta, l’annuncio arriva da Instagram (Di lunedì 18 gennaio 2021) Cristina Chiabotto ha appena dato ai suoi followers su Instagram una dolcissima notizia: l’ex Miss Italia è incinta di 25 settimane compare in un’immagine in bianco e nero insieme al marito Stefano Roscio imprenditore torinese e il loro cane Paper. Questa didascalia accompagna l’istantanea di famiglia: 25 settimane di te…sussurri che esisti e che la vita è un dono meraviglioso. Non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia. Noi ti aspettiamo amore. Mamma, papà & Paper Cristina Chiabotto è incinta, nel 2019 il matrimonio con Stefano Roscio Dalla scorsa estate giravano già delle voci su una presunta gravidanza della showgirl e sono state quindi confermate con il meraviglioso scatto, nel quale risalta la felicità della coppia convolata a nozze ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 18 gennaio 2021)ha appena dato ai suoi followers suuna dolcissima notizia: l’ex Miss Italia èdi 25 settimane compare in un’immagine in bianco e nero insieme al marito Stefano Roscio imprenditore torinese e il loro cane Paper. Questa didascalia accompagna l’istantanea di famiglia: 25 settimane di te…sussurri che esisti e che la vita è un dono meraviglioso. Non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia. Noi ti aspettiamo amore. Mamma, papà & Paper, nel 2019 il matrimonio con Stefano Roscio Dalla scorsa estate giravano già delle voci su una presunta gravidanza della showgirl e sono state quindi confermate con il meraviglioso scatto, nel quale risalta la felicità della coppia convolata a nozze ...

