“Crisi senza fondamento, serve governo coeso”. Conte alla Camera getta l’amo a centristi e Forza Italia (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen – “Una Crisi senza fondamento, una ferita profonda nella maggioranza che crea profondo sgomento nel Paese, che invece merita un governo coeso“: così Giuseppe Conte punta il dito contro Renzi (e getta l’amo a centristi e Forza Italia) nel suo intervento alla Camera. “Crisi – prosegue il premier nelle sue comunicazioni in Aula prima del dibattito e del voto di fiducia sul governo – che rischia di fare danni notevoli”. La situazione è grave, tanto che “ha già fatto salire lo spread”, afferma Conte scatenando le proteste dell’opposizione. Non solo, la Crisi “ha attirato l’attenzione dei media ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen – “Una, una ferita profonda nella maggioranza che crea profondo sgomento nel Paese, che invece merita un“: così Giuseppepunta il dito contro Renzi (e) nel suo intervento. “– prosegue il premier nelle sue comunicazioni in Aula prima del dibattito e del voto di fiducia sul– che rischia di fare danni notevoli”. La situazione è grave, tanto che “ha già fatto salire lo spread”, affermascatenando le proteste dell’opposizione. Non solo, la“ha attirato l’attenzione dei media ...

