Crisi, la diretta – Il giorno di Conte alla Camera. Orlando: “Tentativo di far cadere il governo fallirà. Non ci si può permettere un vuoto politico” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Oggi a mezzogiorno Giuseppe Conte si presenta ai deputati: la Crisi arriva nelle Aule del Parlamento per un chiarimento alla luce del sole e, soprattutto, davanti agli occhi degli italiani. A Montecitorio il presidente del Consiglio pronuncerà il primo discorso con si gioca le sorti del suo esecutivo. Il voto decisivo sarà quello di martedì a Palazzo Madama, ma il passaggio di oggi alla Camera sarà il primo tassello: nel suo discorso, Conte lancerà un appello alla responsabilità, tratteggiando un piano che, da qui alla fine della legislatura, possa garantire all’Italia il rilancio necessario dopo la pandemia. Chiave sarà il riferimento al Recovery Fund, che declinerà su coesione, innovazione e sostenibilità. Forse, almeno in questo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Oggi a mezzoGiuseppesi presenta ai deputati: laarriva nelle Aule del Parlamento per un chiarimentoluce del sole e, soprattutto, davanti agli occhi degli italiani. A Montecitorio il presidente del Consiglio pronuncerà il primo discorso con si gioca le sorti del suo esecutivo. Il voto decisivo sarà quello di martedì a Palazzo Madama, ma il passaggio di oggisarà il primo tassello: nel suo discorso,lancerà un appelloresponsabilità, tratteggiando un piano che, da quifine della legislatura, possa garantire all’Italia il rilancio necessario dopo la pandemia. Chiave sarà il riferimento al Recovery Fund, che declinerà su coesione, innovazione e sostenibilità. Forse, almeno in questo ...

