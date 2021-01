Crisi Governo, Zingaretti: “Strada strettissima, non possiamo accettare tutto” (Di lunedì 18 gennaio 2021) “La Strada è strettissima, io penso che sia davvero stretta, molto più di quanto si possa immaginare. Non possiamo accettare tutto“. Questo è quanto dichiarato da Nicola Zingaretti, segretario del Partito democratico, in merito alla possibile chiave risolutiva della Crisi di Governo. Ore calde per le sorti dei vertici governativi, con Giuseppe Conte particolarmente in bilico dopo le azioni strategiche di Matteo Renzi. Le parole di Zingaretti sono state estrapolate durante l’assemblea tra i senatori del partito di riferimento. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 18 gennaio 2021) “La, io penso che sia davvero stretta, molto più di quanto si possa immaginare. Non“. Questo è quanto dichiarato da Nicola, segretario del Partito democratico, in merito alla possibile chiave risolutiva delladi. Ore calde per le sorti dei vertici governativi, con Giuseppe Conte particolarmente in bilico dopo le azioni strategiche di Matteo Renzi. Le parole disono state estrapolate durante l’assemblea tra i senatori del partito di riferimento. SportFace.

Roma, 18 gen. (Labitalia) - "Non entro nel merito della vicenda politica. La mia preoccupazione, come presidente di Anip Confindustria e Confindustria Servizi Hcfs, è che in questo momento c'è bisogno ...

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo alla Camera, non ha parlato solo della crisi di governo, dell'emergenza coronavirus e del Recovery Fund. Ha anche toccato il tema degli Stati ...

