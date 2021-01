Crisi di Governo, Verini (Pd): “L’emergenza non riguarda i partiti. Non trattiamo con Renzi, chi vota la fiducia ha a cuore l’Italia e l’Europa” (Di lunedì 18 gennaio 2021) “L’emergenza riguarda gli italiani, colpiti da emergenza sanitaria ed economica, non i partiti. Renzi ha chiuso la porta e ha fatto dimettere le proprie ministre, noi non trattiamo con Renzi. Chi vota la fiducia vota per l’Italia e per l’Europa, non per un partito”. Lo ha detto il deputato Pd Walter Verini entrando alla Camera. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) “gli italiani, colpiti da emergenza sanitaria ed economica, non iha chiuso la porta e ha fatto dimettere le proprie ministre, noi noncon. Chilapere per, non per un partito”. Lo ha detto il deputato Pd Walterentrando alla Camera. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

MediasetTgcom24 : Crisi governo, Di Maio: 'Non lasceremo italiani in mani di irresponsabili' #crisidigoverno… - BentivogliMarco : Per 3 giorni la soluzione della crisi in mano ad uno che non è in Parlamento e parla al posto della moglie. Insis… - riotta : Serve al premier @GiuseppeConteIT una strategia per uscire dalla crisi. Illudersi di raccattare disperati e mercena… - MovArturoRMXV : @marattin Hai ragione, i numeri non mentono, ma sai benissimo del perché non è stato preso, non c’era la maggioranz… - rafiodice : Crisi di governo, Liliana Segre sarà in Senato: 'Voterò la fiducia a Conte per senso del dovere e i… -