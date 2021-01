Crisi di Governo, Sgarbi: “Conte rimane e l’Italia se ne va, situazione ridicola” (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Lei rimane e l’Italia se ne va, complimenti“. È questo l’attacco del deputato Vittorio Sgarbi ai danni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte a seguito della sua informativa alla Camera. “Assistiamo a una situazione drammatica e ridicola. Conte è un bravo ragazzo, cantava Salvini quando qualcuno dubitava di lei. Poi quando Salvini se n’è andato noi pensavamo che se ne andasse con lui – ha precisato Sgarbi -. E invece lei con un numero acrobatico restò lì mentre la Lega cedeva il posto al PD. Lei è stato nominato con un colpo di mano di Renzi, ne deve essere riconoscente. Ora Renzi non la vuole più e ora Zingaretti che non la voleva, la vuole. Non le sembra paradossale?“. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Leise ne va, complimenti“. È questo l’attacco del deputato Vittorioai danni del Presidente del Consiglio Giuseppea seguito della sua informativa alla Camera. “Assistiamo a unadrammatica eè un bravo ragazzo, cantava Salvini quando qualcuno dubitava di lei. Poi quando Salvini se n’è andato noi pensavamo che se ne andasse con lui – ha precisato-. E invece lei con un numero acrobatico restò lì mentre la Lega cedeva il posto al PD. Lei è stato nominato con un colpo di mano di Renzi, ne deve essere riconoscente. Ora Renzi non la vuole più e ora Zingaretti che non la voleva, la vuole. Non le sembra paradossale?“. SportFace.

