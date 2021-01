Crisi di Governo, Salvini risponde a Conte: “Legge proporzionale? E’ su Marte” (Di lunedì 18 gennaio 2021) “In materia di Legge elettorale il Governo nel rispetto delle determinazioni delle forze parlamentari si impegnerà a proporre una riforma elettorale di impianto proporzionale, quanto più possibile condivisa, che possa coniugare efficacemente le ragioni del pluralismo e della rappresentanza con l’esigenza pur ineludibile di assicurare stabilità al sistema politico”. Lo ha assicurato Giuseppe Conte alla Camera. Il premier ha iniziato il suo discorso poco dopo le 12, quasi un’ora di comunicazione per chiedere la fiducia al Parlamento. Tra i temi trattati quello sulla Legge elettorale ha suscitato le proteste delle opposizioni. Salvini in primis: “Conte ha detto che deve rimanere al Governo per fare le cose che chiedono gli italiani, a partire da una ... Leggi su italiasera (Di lunedì 18 gennaio 2021) “In materia dielettorale ilnel rispetto delle determinazioni delle forze parlamentari si impegnerà a proporre una riforma elettorale di impianto, quanto più possibile condivisa, che possa coniugare efficacemente le ragioni del pluralismo e della rappresentanza con l’esigenza pur ineludibile di assicurare stabilità al sistema politico”. Lo ha assicurato Giuseppealla Camera. Il premier ha iniziato il suo discorso poco dopo le 12, quasi un’ora di comunicazione per chiedere la fiducia al Parlamento. Tra i temi trattati quello sullaelettorale ha suscitato le proteste delle opposizioni.in primis: “ha detto che deve rimanere alper fare le cose che chiedono gli italiani, a partire da una ...

