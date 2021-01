Crisi di governo, Rosato (Italia Viva): “Conte? Intanto faccia una telefonata” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Crisi di governo news, Rosato (Italia Viva): “Io non penso che Conte abbia fatto tutto male e che tutti i ministri siano inadeguati, ma penso che serva uno scatto di orgoglio e di energia. Prima che il cambio dei ministri, c’è il programma su cui lavorare e lo stile con cui ci si lavora. Bisogna cambiare il metodo di lavoro e avere il coraggio di scegliere. Se non siamo in grado di guidare bene il Paese in questa fase drammatica, nel 2023 arriveranno Salvini e Meloni, magari anche godendo dei benefici delle cose che abbiamo fatto”. Così Ettore Rosato, coordinatore nazionale di Italia Viva, questa mattina ai microfoni di Radio Cusano Campus. Ma il numero due di Renzi ha detto molte altre cose, in particolare su Conte e ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 18 gennaio 2021)dinews,): “Io non penso cheabbia fatto tutto male e che tutti i ministri siano inadeguati, ma penso che serva uno scatto di orgoglio e di energia. Prima che il cambio dei ministri, c’è il programma su cui lavorare e lo stile con cui ci si lavora. Bisogna cambiare il metodo di lavoro e avere il coraggio di scegliere. Se non siamo in grado di guidare bene il Paese in questa fase drammatica, nel 2023 arriveranno Salvini e Meloni, magari anche godendo dei benefici delle cose che abbiamo fatto”. Così Ettore, coordinatore nazionale di, questa mattina ai microfoni di Radio Cusano Campus. Ma il numero due di Renzi ha detto molte altre cose, in particolare sue ...

