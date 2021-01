Crisi di governo, Renzi svela la sua prima mossa in Senato: ecco l’annuncio (Di lunedì 18 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Il fondatore e leader di Italia Viva Matteo Renzi, protagonista in questa Crisi di governo, ha pubblicato la sua nuova ‘enews’ nel giorno in cui il presidente del Consiglio Giuseppe Conte interviene alla Camera dei Deputati e alla vigilia dell’intervento del premier al Senato. Renzi ha annunciato che interverrà in Senato durante la discussione generale. La nota di Renzi si apre così: “Nelle prime ore dopo le dimissioni di Teresa, Elena e Ivan ci hanno insultato, offeso, minacciato. Chi si ferma ai titoli e non legge i documenti ci ha accusato di essere irresponsabili. Di mettere a rischio la stabilità del Paese. Piano piano, trasmissione dopo trasmissione, giorno dopo giorno, la verità inizia a venire fuori”. Ancora Renzi: ... Leggi su improntaunika (Di lunedì 18 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Il fondatore e leader di Italia Viva Matteo, protagonista in questadi, ha pubblicato la sua nuova ‘enews’ nel giorno in cui il presidente del Consiglio Giuseppe Conte interviene alla Camera dei Deputati e alla vigilia dell’intervento del premier alha annunciato che interverrà indurante la discussione generale. La nota disi apre così: “Nelle prime ore dopo le dimissioni di Teresa, Elena e Ivan ci hanno insultato, offeso, minacciato. Chi si ferma ai titoli e non legge i documenti ci ha accusato di essere irresponsabili. Di mettere a rischio la stabilità del Paese. Piano piano, trasmissione dopo trasmissione, giorno dopo giorno, la verità inizia a venire fuori”. Ancora: ...

