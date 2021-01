Crisi di governo, Renata Polverini vota la fiducia a Conte e lascia Forza Italia: 'Un atto di responsabilità' (Di lunedì 18 gennaio 2021) ' Ho votato pertanto la fiducia al governo di Giuseppe Conte nella certezza di rispettare, in questo modo, l'impegno politico e morale di servire l'interesse del Paese e non quello di una parte ... Leggi su leggo (Di lunedì 18 gennaio 2021) ' Hoto pertanto laaldi Giuseppenella certezza di rispettare, in questo modo, l'impegno politico e morale di servire l'interesse del Paese e non quello di una parte ...

Ultime Notizie dalla rete : Crisi governo Crisi Governo oggi: l'analisi di Vittorio Sgarbi. "Conte azzoppato, ecco perché" il Resto del Carlino Polverini vota la fiducia, Tajani duro: "Fuori da Forza Italia"

Il premier Conte ha incassato la fiducia alla Camera con 323 voti favorevoli (la soglia era posta a 316). Un voto ha fatto particolare ‘rumore’, quello di ...

Governo: Taverna, ‘Conte unico che può portarci fuori crisi’

Roma, 17 gen. (Adnkronos) – “Preparato, responsabile, onesto, educato, stacanovista, mediatore, con una visione per l’Italia e con l’obiettivo di ricostruire il Paese per il bene di tutti. L’unico ad ...

