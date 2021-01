Crisi di Governo, Polverini vota sì ed esce da Forza Italia: "Non condivido la crisi ora" (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il centrodestra perde Renata Polverini nel primo round del voto di fiducia a Conte alla Camera , in una giornata di delusione e protesta per il via libera della Camera alla fiducia al Governo di ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il centrodestra perde Renatanel primo round del voto di fiducia a Conte alla Camera , in una giornata di delusione e protesta per il via libera della Camera alla fiducia aldi ...

Ultime Notizie dalla rete : Crisi Governo Crisi Governo oggi: l'analisi di Vittorio Sgarbi. "Conte azzoppato, ecco perché" il Resto del Carlino Zingaretti soddisfatto: "La maggioranza assoluta alla Camera è un fatto politico molto importante"

Il segretario democratico all'assemblea dei senatori del Pd: "Questa crisi è esplosa in un momento di crisi sanitaria, crisi sociale e la necessità di far partire il Recovery" ...

Polverini vota la fiducia, Tajani duro: "Fuori da Forza Italia"

Il premier Conte ha incassato la fiducia alla Camera con 323 voti favorevoli (la soglia era posta a 316). Un voto ha fatto particolare ‘rumore’, quello di ...

