Crisi di Governo, Paola Binetti (Udc): “Domani Conte avrà 154 voti non 161. Soluzione della crisi è nelle mani sue mani e di Mattarella” (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Domani Conte troverà in Senato i voti di cui ha bisogno, forse non tutti quelli che avrebbe voluto, probabilmente in questa fase dovrà acContentarsi sapendo che il Presidente della Repubblica gli ha detto che con un voto in più delle opposizioni il Governo continua”.Così la senatrice dell’Udc Paola Binetti, intercettata fuori dal Senato. “Conte sperava di avere 161 voti e non li avrà, forse ne avrà 154. Lui avrà la fiducia e a quel punto avrà la libertà di salire al Colle come un presidente legittimato dal Parlamento e con lui Mattarella discuterà se aver avuto la fiducia rende possibile garantire la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) “troverà in Senato idi cui ha bisogno, forse non tutti quelli che avrebbe voluto, probabilmente in questa fase dovrà acntarsi sapendo che il PresidenteRepubblica gli ha detto che con un voto in più delle opposizioni ilcontinua”.Così la senatrice dell’Udc, intercettata fuori dal Senato. “sperava di avere 161e non li, forse ne154. Luila fiducia e a quel puntola libertà di salire al Colle come un presidente legittimato dal Parlamento e con luidiscuterà se aver avuto la fiducia rende possibile garantire la ...

MediasetTgcom24 : Crisi governo, Di Maio: 'Non lasceremo italiani in mani di irresponsabili' #crisidigoverno… - fanpage : “Sto partendo per Roma per votare sì alla fiducia al Governo Conte” #18gennaio - BentivogliMarco : Per 3 giorni la soluzione della crisi in mano ad uno che non è in Parlamento e parla al posto della moglie. Insis… - Frances74642413 : Il discorso del premier Conte alla Camera povero di contenuti relativamente alla crisi. Un premier che non ha capit… - davcarretta : RT @FerdiGiugliano: 'La crisi di governo ha fatto salire lo spread'. Veramente quello era il governo Conte 1. #Camera -