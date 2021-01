Crisi di Governo: oggi alle 12 il discorso alla Camera (Di lunedì 18 gennaio 2021) Intorno alle 18 di ieri si è conclusa la riunione operativa e di coordinamento tra i gruppi di maggioranza, alla vigilia dell’arrivo in Parlamento della Crisi. alla riunione, precisano fonti di Governo, hanno partecipato anche il ministro D’Incà e i segretari d’aula. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, domani alle 12 terrà alla Camera le comunicazioni sulla situazione politica in atto. E’ quanto conferma una nota dell’ufficio stampa della presidenza del Consiglio. “Il Pd si colloca di nuovo lontano da egoismi, da particolarismi, ma a difesa del nostro Paese contro le derive che si stanno confermando avventuristiche e pericolose”. Lo ha affermato il segretario Nicola Zingaretti durante la direzione del Pd. “I punti di riferimento del Pd ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 18 gennaio 2021) Intorno18 di ieri si è conclusa la riunione operativa e di coordinamento tra i gruppi di maggioranza,vigilia dell’arrivo in Parlamento dellariunione, precisano fonti di, hanno partecipato anche il ministro D’Incà e i segretari d’aula. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, domani12 terràle comunicazioni sulla situazione politica in atto. E’ quanto conferma una nota dell’ufficio stampa della presidenza del Consiglio. “Il Pd si colloca di nuovo lontano da egoismi, da particolarismi, ma a difesa del nostro Paese contro le derive che si stanno confermando avventuristiche e pericolose”. Lo ha affermato il segretario Nicola Zingaretti durante la direzione del Pd. “I punti di riferimento del Pd ...

