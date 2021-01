Crisi di Governo, Matteo Renzi annuncia: “Domani interverrò al Senato” (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Ci vediamo Domani al Senato. Per noi in dichiarazione di voto parlerà Teresa Bellanova. Io interverrò durante la discussione generale“. Lo ha scritto il Senatore Matteo Renzi nella sua consueta enews. Il leader di Italia Viva, dunque, interverrà durante l’informativa del premier Giuseppe Conte che si terrà Domani, martedì 19 gennaio, al Senato. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Ci vediamoal. Per noi in dichiarazione di voto parlerà Teresa Bellanova. Iodurante la discussione generale“. Lo ha scritto ilrenella sua consueta enews. Il leader di Italia Viva, dunque, interverrà durante l’informativa del premier Giuseppe Conte che si terrà, martedì 19 gennaio, al. SportFace.

MediasetTgcom24 : Crisi governo, Di Maio: 'Non lasceremo italiani in mani di irresponsabili' #crisidigoverno… - fanpage : “Sto partendo per Roma per votare sì alla fiducia al Governo Conte” #18gennaio - BentivogliMarco : Per 3 giorni la soluzione della crisi in mano ad uno che non è in Parlamento e parla al posto della moglie. Insis… - La7tv : #lariachetira #Crisidigoverno, Giuseppe #Conte alla Camera per la fiducia: 'In questi mesi drammatici questa maggio… - danielexrella : In breve ciò che ha detto Conte questa mattina in merito alla crisi di governo è questo: Renzi vaffanculo. #shock #Camera #crisigoverno -