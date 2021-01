Crisi di Governo, l’intervento Scalfarotto (Italia viva): “Noi siamo motorino riformista. Disponibili a lavorare per un esecutivo migliore” (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Se c’è da creare un Governo migliore e non abbiamo nessuna pregiudiziale sui nomi, figuriamoci se mettiamo un veto su di lei che ha governato con la Lega poco prima di questo Governo. Ma chiediamo di muoversi, di darci risposte, una visione e una strategia. Se questo c’è, noi ci siamo”. L’ha detto Ivan Scalfarotto, deputato di Italia viva e sottosegretario agli Esteri che si è dimesso, intervenendo in Aula dopo le comunicazioni del premier Conte. E ha ribadito: “Se ci sarà la possibilità di dare un Governo vero a questo Paese, Italia viva non mancherà”, sottolineando che il Conte bis è stato “un Governo dei tempi ordinari, è il suo limite”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Se c’è da creare une non abbiamo nessuna pregiudiziale sui nomi, figuriamoci se mettiamo un veto su di lei che ha governato con la Lega poco prima di questo. Ma chiediamo di muoversi, di darci risposte, una visione e una strategia. Se questo c’è, noi ci”. L’ha detto Ivan, deputato die sottosegretario agli Esteri che si è dimesso, intervenendo in Aula dopo le comunicazioni del premier Conte. E ha ribadito: “Se ci sarà la possibilità di dare unvero a questo Paese,non mancherà”, sottolineando che il Conte bis è stato “undei tempi ordinari, è il suo limite”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

MediasetTgcom24 : Crisi governo, Di Maio: 'Non lasceremo italiani in mani di irresponsabili' #crisidigoverno… - fanpage : “Sto partendo per Roma per votare sì alla fiducia al Governo Conte” #18gennaio - meb : Oggi alla Camera avremo il dibattito sulla crisi di governo. Noi ci siamo se si riparte dalle idee e non dalle polt… - LauraGio_75 : Ringraziare Renzi e gli idioti di @ItaliaViva per aver aperto la crisi di governo! - romatoday : VIDEO | La crisi di governo: i romani chi scelgono fra Conte e Renzi? -