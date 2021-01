Crisi di Governo, Liliana Segre indignata: “Vado a fare il mio dovere a Palazzo Madama” (Di lunedì 18 gennaio 2021) La senatrice a vita, durante un’intervista ad Il Fatto Quotidiano, ha espresso il suo punto di vista relativo alla Crisi che il Governo italiano sta affrontando nelle ultime settimane. Nonostante la sua fragile età, Liliana Segre ha deciso di partire per essere martedì a Roma e votare la fiducia a Giuseppe Conte. Liliana Segre rimprovera: “Sono indignata. Martedì Vado a Roma a fare il mio dovere“ Domani, 19 gennaio 2021, Liliana Segre sarà a Roma per esprimere il suo sostegno a Giuseppe Conte. La senatrice a vita è stata intervistata da Il Fatto Quotidiano chiarendo il suo punto di vista sulla Crisi di Governo che ha investito la già delicata ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 18 gennaio 2021) La senatrice a vita, durante un’intervista ad Il Fatto Quotidiano, ha espresso il suo punto di vista relativo allache ilitaliano sta affrontando nelle ultime settimane. Nonostante la sua fragile età,ha deciso di partire per essere martedì a Roma e votare la fiducia a Giuseppe Conte.rimprovera: “Sono. Martedìa Roma ail mio“ Domani, 19 gennaio 2021,sarà a Roma per esprimere il suo sostegno a Giuseppe Conte. La senatrice a vita è stata intervistata da Il Fatto Quotidiano chiarendo il suo punto di vista sulladiche ha investito la già delicata ...

