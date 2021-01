Crisi di Governo, la renziana Conzatti: "Sono esausta per le telefonate, ma confermo l'astensione" (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Le telefonate Sono incessanti. Non Sono tentata ma Sono davvero davvero esausta”. Donatella Conzatti, senatrice di Italia Viva, racconta all’Adnkronos così la vigilia del voto domani a palazzo Madama. “Chi mi chiama? Da tutte le parti, ma a tutti rispondo la stessa cosa”. E quale? “Che noi domani ci asterremo e ribadiremo la disponibilità a ragionare per un accordo di legislatura”. Anche il suo collega Eugenio Comincini? “Siamo tutti compatti, Luigi divide l’ufficio con me, ci ho parlato ieri ed escludo si comporti in modo diverso da gruppo”. Ma oggi Conte lo ha sentito alla Camera? Che ne pensa? “Sul discorso Sono un pò desolata. Quando si fa un’analisi va fatta a tutto tondo su quello che ha funzionato - come il ‘nostro’ l’assegno unico citato dallo Conte- ma anche ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Leincessanti. Nontentata madavvero davvero”. Donatella, senatrice di Italia Viva, racconta all’Adnkronos così la vigilia del voto domani a palazzo Madama. “Chi mi chiama? Da tutte le parti, ma a tutti rispondo la stessa cosa”. E quale? “Che noi domani ci asterremo e ribadiremo la disponibilità a ragionare per un accordo di legislatura”. Anche il suo collega Eugenio Comincini? “Siamo tutti compatti, Luigi divide l’ufficio con me, ci ho parlato ieri ed escludo si comporti in modo diverso da gruppo”. Ma oggi Conte lo ha sentito alla Camera? Che ne pensa? “Sul discorsoun pò desolata. Quando si fa un’analisi va fatta a tutto tondo su quello che ha funzionato - come il ‘nostro’ l’assegno unico citato dallo Conte- ma anche ...

