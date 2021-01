Crisi di governo, il voto al senato non fermerà il suk (Di lunedì 18 gennaio 2021) Giuseppe Conte ha appena scaricato Matteo Renzi, pur senza mai citarlo, tratteggiando una “pagina nuova” che non prevede Italia viva, sostituita da un drappello di responsabili. Il premier esce dall’aula della Camera e si avvia verso la sala del governo. Si gira verso il suo segretario particolare, Andrea Benvenuti: “A quanto siamo?”. La risposta non gli piace: “A 155, forse 156”. Il dubbio che non si arrivi ai 161 della maggioranza assoluta si fa con il passare delle ore sempre più una certezza. Ma la soglia magica è lì, a portata di mano, una manciata di voti. Il premier è stanco, racconta chi gli sta vicino, dopo settimane intense passate prima a cercare di evitare la Crisi, poi a cercare di rattopparla. Quando replica alla discussione di Montecitorio è quasi afono, si inceppa, è visibilmente provato. Ma non ha intenzione di arretrare di un ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 18 gennaio 2021) Giuseppe Conte ha appena scaricato Matteo Renzi, pur senza mai citarlo, tratteggiando una “pagina nuova” che non prevede Italia viva, sostituita da un drappello di responsabili. Il premier esce dall’aula della Camera e si avvia verso la sala del. Si gira verso il suo segretario particolare, Andrea Benvenuti: “A quanto siamo?”. La risposta non gli piace: “A 155, forse 156”. Il dubbio che non si arrivi ai 161 della maggioranza assoluta si fa con il passare delle ore sempre più una certezza. Ma la soglia magica è lì, a portata di mano, una manciata di voti. Il premier è stanco, racconta chi gli sta vicino, dopo settimane intense passate prima a cercare di evitare la, poi a cercare di rattopparla. Quando replica alla discussione di Montecitorio è quasi afono, si inceppa, è visibilmente provato. Ma non ha intenzione di arretrare di un ...

Rinaldi_euro : Un ?@borghi_claudio? monumentale!!! BORGHI: ANDRETE VIA DAL GOVERNO SOLO QUANDO AVRETE DISTRUTTO TUTTO - MediasetTgcom24 : Crisi governo, Di Maio: 'Non lasceremo italiani in mani di irresponsabili' #crisidigoverno… - fanpage : “Sto partendo per Roma per votare sì alla fiducia al Governo Conte” #18gennaio - valemonamour : RT @AntonioSocci1: Conte dice alla #Camera che non ha capito le ragioni della crisi di governo. Aiutiamolo con un grafico: dopo 1 anno dei… - FontezAlbert : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Purtroppo i dati dicono che Italia è tra Paesi G20 con i dati peggiori su morti e crisi economica. Chi salva… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi governo Crisi Governo oggi: l'analisi di Vittorio Sgarbi. "Conte azzoppato, ecco perché" il Resto del Carlino Governo, crisi in diretta. Renzi: «Da Conte a Salvini, scriviamo insieme le regole del gioco»

Crisi governo Si riannodano i fili del confronto tra Pd, Iv e M5s? Italia Viva è pronta a ristabilire un dialogo sulle proposte visto che i numeri in Senato per sostituire la ...

Servizi segreti, il premier cede sulla delega: ora la nuova sfida è sull’intelligence

Il premier replica in Aula alle voci di interventi degli 007 a suo sostegno: «Teniamoli fuori dalle polemiche» ...

Crisi governo Si riannodano i fili del confronto tra Pd, Iv e M5s? Italia Viva è pronta a ristabilire un dialogo sulle proposte visto che i numeri in Senato per sostituire la ...Il premier replica in Aula alle voci di interventi degli 007 a suo sostegno: «Teniamoli fuori dalle polemiche» ...