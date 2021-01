Crisi di governo, Giuseppe Conte: “L’Italia ha una solida vocazione europeista” (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Confidiamo ancora in una stagione riformista. Ancora oggi c’è una visione”. Lo dice Giuseppe Conte, intervenendo nell’Aula della Camera. Il premier parla di “solida vocazione europeista” e di “disegno riformatore ampio e coraggiosa”. “All’inizio di questa esperienza di governo - continua -, nel 2019, prefigurai un chiaro progetto politico per il Paese. Precisai che il programma non poteva risolversi in una mera elencazione di proposte eterogenee o una sterile sommatoria delle posizioni delle forze di maggioranza. Un’alleanza tra formazioni provenienti da storie, esperienze, culture di diversa estrazione e che in passato si erano confrontate con asprezza, poteva nascere solo su due discriminanti. Il convinto ancoraggio ai valori costituzionali e la solida ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Confidiamo ancora in una stagione riformista. Ancora oggi c’è una visione”. Lo dice, intervenendo nell’Aula della Camera. Il premier parla di “” e di “disegno riformatore ampio e coraggiosa”. “All’inizio di questa esperienza di- continua -, nel 2019, prefigurai un chiaro progetto politico per il Paese. Precisai che il programma non poteva risolversi in una mera elencazione di proposte eterogenee o una sterile sommatoria delle posizioni delle forze di maggioranza. Un’alleanza tra formazioni provenienti da storie, esperienze, culture di diversa estrazione e che in passato si erano confrontate con asprezza, poteva nascere solo su due discriminanti. Il convinto ancoraggio ai valori costituzionali e la...

