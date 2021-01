Crisi di Governo, Giuseppe Conte: "Agenda Biden è la nostra agenda" (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Guardiamo con grande speranza alla presidenza Biden, ho avuto già con lui una lunga e calorosa telefonata, siamo rimasti che ci aggiorneremo presto in vista del nostro G20”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte replicando in aula alla Camera. “L’agenda della nuova amministrazione è la nostra agenda, condividiamo l’approccio del multilateralismo perché il bilateralismo non ha risolto e non può risolvere i problemi”, ha aggiunto. In questo modo Conte replica a una critica del senatore Matteo Renzi arrivata nel giorno delle dimissioni delle due ministre di Italia Viva, quando l’ex sindaco criticò il premier per essere stato troppo morbido nel condannare la marcia della destra sul Congresso. “Dopo quanto successo in America, ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Guardiamo con grande speranza alla presidenza, ho avuto già con lui una lunga e calorosa telefonata, siamo rimasti che ci aggiorneremo presto in vista del nostro G20”. Così il presidente del Consiglioreplicando in aula alla Camera. “L’della nuova amministrazione è la, condividiamo l’approccio del multilateralismo perché il bilateralismo non ha risolto e non può risolvere i problemi”, ha aggiunto. In questo modoreplica a una critica del senatore Matteo Renzi arrivata nel giorno delle dimissioni delle due ministre di Italia Viva, quando l’ex sindaco criticò il premier per essere stato troppo morbido nel condannare la marcia della destra sul Congresso. “Dopo quanto successo in America, ...

Rinaldi_euro : Un ?@borghi_claudio? monumentale!!! BORGHI: ANDRETE VIA DAL GOVERNO SOLO QUANDO AVRETE DISTRUTTO TUTTO - MediasetTgcom24 : Crisi governo, Di Maio: 'Non lasceremo italiani in mani di irresponsabili' #crisidigoverno… - riotta : Serve al premier @GiuseppeConteIT una strategia per uscire dalla crisi. Illudersi di raccattare disperati e mercena… - Peppe91176 : Crisi di governo, @FabrizioFratus : non perdiamo tempo con questo teatrino. Guardiamo oltre: l'Europa sociale - domercoli : RT @Lanternaweb: +++ PARLA CONTE +++ #Camera, la replica del premier Conte ai deputati dopo le comunicazioni sulla crisi di governo. Segui… -