Crisi di governo, Ferretti: inaccettabile, a rischio credibilità italiana in Europa (Di lunedì 18 gennaio 2021) (Teleborsa) – Una Crisi di governo dal punto di vista economico “del tutto inaccettabile”. Ha definito così l’attuale fase politica italiana Andrea Ferretti, economista e docente della Innovation Academy Trentino. Un Recovery Plan abbandonato a sé stesso, un danno per la reputazione del Paese, il rischio di un fallimento tale da farci perdere posizioni in Europa e il pericolo di mandare all’aria il primo vero esperimento europeo di ricorrere al debito comune. Sono i punti messi in evidenza dall’economista nello spiegare il suo punto di visto sulla Crisi dell’esecutivo Conte. Per Ferretti, infatti, l’assenza di una regia economica e politica dietro il piano di resilienza e ripresa lo renderebbe una sommatoria di “progettini che ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 18 gennaio 2021) (Teleborsa) – Unadidal punto di vista economico “del tutto”. Ha definito così l’attuale fase politicaAndrea, economista e docente della Innovation Academy Trentino. Un Recovery Plan abbandonato a sé stesso, un danno per la reputazione del Paese, ildi un fallimento tale da farci perdere posizioni ine il pericolo di mandare all’aria il primo vero esperimento europeo di ricorrere al debito comune. Sono i punti messi in evidenza dall’economista nello spiegare il suo punto di visto sulladell’esecutivo Conte. Per, infatti, l’assenza di una regia economica e politica dietro il piano di resilienza e ripresa lo renderebbe una sommatoria di “progettini che ...

Rinaldi_euro : Un ?@borghi_claudio? monumentale!!! BORGHI: ANDRETE VIA DAL GOVERNO SOLO QUANDO AVRETE DISTRUTTO TUTTO - MediasetTgcom24 : Crisi governo, Di Maio: 'Non lasceremo italiani in mani di irresponsabili' #crisidigoverno… - fanpage : “Sto partendo per Roma per votare sì alla fiducia al Governo Conte” #18gennaio - GiorgioAntonel1 : RT @fattoquotidiano: GOVERNO IN BILICO 'Confesso disagio, così rischiamo di perdere contatto con la realtà'. Le parole di Conte ai deputat… - ALBERTOSEVERIN7 : RT @Rinaldi_euro: Un ?@borghi_claudio? monumentale!!! BORGHI: ANDRETE VIA DAL GOVERNO SOLO QUANDO AVRETE DISTRUTTO TUTTO -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi governo Crisi Governo oggi: l'analisi di Vittorio Sgarbi. "Conte azzoppato, ecco perché" il Resto del Carlino Governo, Conzatti (Iv): ci asterremo, aspettiamo apertura dialogo

Roma, 18 gen. (askanews) - 'Noi siamo disponibili a costruire, oggi ho sentito che le forze europeiste, liberali, riformiste popolari sono invitate ...

L’Italia è entrata nel suo tunnel buio

. La crisi politica, scoppiata nel momento meno opportuno, in piena pandemia e alla vigilia di decisioni di estrema rilevanza per il nostro futuro economico, disegna un avvenire molto pericoloso. I pa ...

Roma, 18 gen. (askanews) - 'Noi siamo disponibili a costruire, oggi ho sentito che le forze europeiste, liberali, riformiste popolari sono invitate .... La crisi politica, scoppiata nel momento meno opportuno, in piena pandemia e alla vigilia di decisioni di estrema rilevanza per il nostro futuro economico, disegna un avvenire molto pericoloso. I pa ...