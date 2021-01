Crisi di governo, deputati Italia Viva confermano astensione alla Camera (Di lunedì 18 gennaio 2021) Italia Viva conferma l'astensione sul voto di fiducia dopo le comunicazioni del premier Giuseppe Conte alla Camera. E' quanto emerge al termine di una riunione dei deputati del gruppo. Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 18 gennaio 2021)conferma l'sul voto di fiducia dopo le comunicazioni del premier Giuseppe Conte. E' quanto emerge al termine di una riunione deidel gruppo.

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Alla Camera dei deputati abbiamo creato le premesse con un gruppo di interlocutori e mi auguro che anche al Senato domani ci sia un tentativo che vada in porto". Lo ha det ...

Salvini su Conte: ''Costui vive su Marte''

''Legge elettorale proporzionale? Vabbè, è ufficiale, ormai costui vive su Marte'', ha detto il leader della Lega Matteo Salvini.

