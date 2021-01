Crisi di governo, Conte: le anticipazioni del discorso (Di lunedì 18 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Ore decisive per il governo: oggi alla Camera e domani al Senato, il premier Giuseppe Conte farà un appello e cercherà di incassare il voto di fiducia per andare avanti. Il suo discorso, anticipato da Repubblica, non sarà un attacco a Matteo Renzi ma un tentativo di rassicurare chi vuole costruire un gruppo “centrista, cattolico, liberale” così da evitare che l’Italia vada a Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Conte parla alla Camera, le anticipazioni del discorso Scritto nella giornata di ieri, l’appello di Conte è pronto. Secondo le anticipazioni, Conte chiederà di credere nel governo, nonostante “qualche errore sia stato commesso”. L’invocazione sarà di fidarsi del premier in carica e ... Leggi su improntaunika (Di lunedì 18 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Ore decisive per il: oggi alla Camera e domani al Senato, il premier Giuseppefarà un appello e cercherà di incassare il voto di fiducia per andare avanti. Il suo, anticipato da Repubblica, non sarà un attacco a Matteo Renzi ma un tentativo di rassicurare chi vuole costruire un gruppo “centrista, cattolico, liberale” così da evitare che l’Italia vada a Matteo Salvini e Giorgia Meloni.parla alla Camera, ledelScritto nella giornata di ieri, l’appello diè pronto. Secondo lechiederà di credere nel, nonostante “qualche errore sia stato commesso”. L’invocazione sarà di fidarsi del premier in carica e ...

