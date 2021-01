Crisi di governo, Conte gioca d’azzardo. Oggi il premier alla Camera domani al Senato (Di lunedì 18 gennaio 2021) Oggi e domani, martedì, Giuseppe Conte andrà alla Camera e al Senato a chiedere la fiducia in un clima d'incertezza sul suo futuro: alle 12 terrà a Montecitorio le "comunicazioni sulla situazione politica in atto". Avrà o non avrà i numeri per andare avanti (la maggioranza assoluta alla Camera è di 315 deputati e non 316)? Troverà appOggi, soprattutto al Senato, per dire che ha politicamente il sostegno delle Camere? Per tutta la giornata di ieri si sono svolte riunioni delle varie forze politiche. Una strategia rischiosa, quella scelta dal premier, da giocatori d'azzardo. Al Senato l'obiettivo è arrivare a 158 voti favorevoli, così da dimostrare "che Iv non è ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 18 gennaio 2021), martedì, Giuseppeandràe ala chiedere la fiducia in un clima d'incertezza sul suo futuro: alle 12 terrà a Montecitorio le "comunicazioni sulla situazione politica in atto". Avrà o non avrà i numeri per andare avanti (la maggioranza assolutaè di 315 deputati e non 316)? Troverà app, soprattutto al, per dire che ha politicamente il sostegno delle Camere? Per tutta la giornata di ieri si sono svolte riunioni delle varie forze politiche. Una strategia rischiosa, quella scelta dal, datori d'azzardo. All'obiettivo è arrivare a 158 voti favorevoli, così da dimostrare "che Iv non è ...

BentivogliMarco : Per 3 giorni la soluzione della crisi in mano ad uno che non è in Parlamento e parla al posto della moglie. Insis… - MediasetTgcom24 : Crisi governo, Di Maio: 'Non lasceremo italiani in mani di irresponsabili' #crisidigoverno… - TgLa7 : ??Governo: #VitoDeFilippo (Iv): sbagliata scelta di aprire la crisi, io voto la fiducia a @GiuseppeConteIT #crisidigoverno - LucianoRomeo9 : RT @Pensiero0: È più scandalosa una crisi di governo in pandemia o un governo che in pandemia non sa gestire la crisi? Francesco #Venderam… - NarbonePietro : @Teresat14547770 Tra due giorni come in passato di nuovo crisi di governo.?? -