Crisi di Governo | Conte | “Avverto disagio nel parlare di crisi politica in piena pandemia”

"C'era davvero bisogno di aprire una crisi politica in questa fase? No. Avverto un certo disagio. Sono qui oggi non per annunciare misure di sostegno per cittadini o imprese, ma per provare a spiegare una crisi di cui immagino ai cittadini non ravvisa alcun plausibile fondamento". Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante il corso della sua informativa alla Camera a seguito della crisi di Governo avviata dalle dimissioni delle due ministre di Italia Viva. "Questa crisi ha creato profondo sgomento nel Paese – ha aggiunto il premier -. Questa crisi, inoltre, rischia di produrre danni alveoli perché ha attirato ...

