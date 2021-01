Crisi di governo, Conte alla prova del Senato. Favorevoli, contrari e astenuti: il pallottoliere. Ecco quali sono i voti sicuri e quelli in bilico (Di lunedì 18 gennaio 2021) Si parte da 142, si arriva facilmente a 152, quindi con buone probabilità a 157/158. Poi diventa più complesso. Dopo aver superato, come annunciato, lo scoglio di Montecitorio, Giuseppe Conte e il resto del governo si concentrano su Palazzo Madama. E se alla Camera la risoluzione a favore del premier ha incassato la fiducia con la maggioranza assoluta, al Senato la questione è più complicata. Molto dipenderà anche dai Senatori presenti, 315 gli eletti e 6 quelli a vita. Il totale fa 321 e quindi per avere la maggioranza assoluta occorrerebbero 161 voti. Il condizionale è d’obbligo: Giorgio Napolitano, per esempio, non partecipa da tempo ai lavori per motivi di salute. Frequenta poco Palazzo Madama anche un altro Senatore a vita come Renzo Piano: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Si parte da 142, si arriva facilmente a 152, quindi con buone probabilità a 157/158. Poi diventa più complesso. Dopo aver superato, come annunciato, lo scoglio di Montecitorio, Giuseppee il resto delsi concentrano su Palazzo Madama. E seCamera la risoluzione a favore del premier ha incassato la fiducia con la maggioranza assoluta, alla questione è più complicata. Molto dipenderà anche dairi presenti, 315 gli eletti e 6a vita. Il totale fa 321 e quindi per avere la maggioranza assoluta occorrerebbero 161. Il condizionale è d’obbligo: Giorgio Napolitano, per esempio, non partecipa da tempo ai lavori per motivi di salute. Frequenta poco Palazzo Madama anche un altrore a vita come Renzo Piano: ...

Rinaldi_euro : Un ?@borghi_claudio? monumentale!!! BORGHI: ANDRETE VIA DAL GOVERNO SOLO QUANDO AVRETE DISTRUTTO TUTTO - MediasetTgcom24 : Crisi governo, Di Maio: 'Non lasceremo italiani in mani di irresponsabili' #crisidigoverno… - fanpage : “Sto partendo per Roma per votare sì alla fiducia al Governo Conte” #18gennaio - valemonamour : RT @AntonioSocci1: Conte dice alla #Camera che non ha capito le ragioni della crisi di governo. Aiutiamolo con un grafico: dopo 1 anno dei… - FontezAlbert : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Purtroppo i dati dicono che Italia è tra Paesi G20 con i dati peggiori su morti e crisi economica. Chi salva… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi governo Crisi Governo oggi: l'analisi di Vittorio Sgarbi. "Conte azzoppato, ecco perché" il Resto del Carlino Governo, crisi in diretta. Renzi: «Da Conte a Salvini, scriviamo insieme le regole del gioco»

Crisi governo Si riannodano i fili del confronto tra Pd, Iv e M5s? Italia Viva è pronta a ristabilire un dialogo sulle proposte visto che i numeri in Senato per sostituire la ...

Servizi segreti, il premier cede sulla delega: ora la nuova sfida è sull’intelligence

Il premier replica in Aula alle voci di interventi degli 007 a suo sostegno: «Teniamoli fuori dalle polemiche» ...

Crisi governo Si riannodano i fili del confronto tra Pd, Iv e M5s? Italia Viva è pronta a ristabilire un dialogo sulle proposte visto che i numeri in Senato per sostituire la ...Il premier replica in Aula alle voci di interventi degli 007 a suo sostegno: «Teniamoli fuori dalle polemiche» ...