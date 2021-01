Crisi di governo, Conte alla Camera: “Governo ha agito per il bene del Paese” | LIVE (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Abbiamo operato sempre scelte migliori? Ciascuno esprimerà le proprie valutazioni. Per parte mia posso dire che il Governo ha operato con massimo scrupolo e attenzione per i delicati bilanciamenti anche costituzionali. Se io oggi posso parlare a nome di tutto il Governo a testa alta non è per l’arroganza di chi ritiene di non aver commesso errori ma è per la consapevolezza di chi ha operato con tutte le energie fisiche e psichiche per la comunità nazionale”, lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla Camera. Il premier ha iniziato a parlare poco dopo le 12, quando si è aperto il primo atto sul voto di fiducia: “All’inizio di questa esperienza di Governo, nel 2019, prefigurai un chiaro progetto politico per il ... Leggi su italiasera (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Abbiamo operato sempre scelte migliori? Ciascuno esprimerà le proprie valutazioni. Per parte mia posso dire che ilha operato con massimo scrupolo e attenzione per i delicati bilanciamenti anche costituzionali. Se io oggi posso parlare a nome di tutto ila testa alta non è per l’arroganza di chi ritiene di non aver commesso errori ma è per la consapevolezza di chi ha operato con tutte le energie fisiche e psichiche per la comunità nazionale”, lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe. Il premier ha iniziato a parlare poco dopo le 12, quando si è aperto il primo atto sul voto di fiducia: “All’inizio di questa esperienza di, nel 2019, prefigurai un chiaro progetto politico per il ...

