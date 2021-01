Crisi di governo, Conte alla Camera: dal suo discorso fino al voto, ecco come si svolgerà la giornata (Di lunedì 18 gennaio 2021) Si comincia a mezzogiorno con le comunicazione del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ma la prima giornata della Crisi a Montecitorio – prequel della sfida decisiva a Palazzo Madama – durerà fino a sera. Dopo le parole del premier, infatti, c’è la discussione, che durerà almeno due ore e 15 minuti, con gli interventi di 26 deputati di tutte le forze politiche. Verranno presentate risoluzioni pro e contro l’esecutivo, che porrà la fiducia al testo favorevole. Conte poi deve fare la sua replica, ma prima c’è l’interruzione per la sanificazione dell’Aula. Infine, le dichiarazioni di voti dei capigruppo a chi segue il voto con appello nominale. ecco come si svolge la giornata alla Camera:12:00 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Si comincia a mezzogiorno con le comunicazione del presidente del Consiglio Giuseppe, ma la primadellaa Montecitorio – prequel della sfida decisiva a Palazzo Madama – dureràa sera. Dopo le parole del premier, infatti, c’è la discussione, che durerà almeno due ore e 15 minuti, con gli interventi di 26 deputati di tutte le forze politiche. Verranno presentate risoluzioni pro e contro l’esecutivo, che porrà la fiducia al testo favorevole.poi deve fare la sua replica, ma prima c’è l’interruzione per la sanificazione dell’Aula. Infine, le dichiarazioni di voti dei capigruppo a chi segue ilcon appello nominale.si svolge la:12:00 ...

MediasetTgcom24 : Crisi governo, Di Maio: 'Non lasceremo italiani in mani di irresponsabili' #crisidigoverno… - BentivogliMarco : Per 3 giorni la soluzione della crisi in mano ad uno che non è in Parlamento e parla al posto della moglie. Insis… - riotta : Serve al premier @GiuseppeConteIT una strategia per uscire dalla crisi. Illudersi di raccattare disperati e mercena… - AttilaAzureRive : RT @christianrocca: L’irresponsabile Conte non riesce nemmeno a far entrare al governo Mastella, potrà mai rilanciare l’Italia? https://… - zerozerozecche : Antonio Razzi, vendetta di un 'responsabile': andrò in Senato per ridere in faccia a Pd e M5s -