Crisi di governo, Cattaneo (FI) a iNews24: “Il voto di Polverini ha spiazzato il partito” (Di martedì 19 gennaio 2021) Con 321 sì, 259 no e 27 astenuti, la Camera ha votato la fiducia al governo Conte. Favorevoli, il partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Italia Viva, che ha di fatto aperto la Crisi della maggioranza, alla fine si è astenuta, come aveva già annunciato nei giorni scorsi. LEGGI ANCHE: Crisi di governo, la L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 19 gennaio 2021) Con 321 sì, 259 no e 27 astenuti, la Camera ha votato la fiducia alConte. Favorevoli, ilDemocratico e il Movimento 5 Stelle. Italia Viva, che ha di fatto aperto ladella maggioranza, alla fine si è astenuta, come aveva già annunciato nei giorni scorsi. LEGGI ANCHE:di, la L'articolo proviene da Inews.it.

Un ?@borghi_claudio? monumentale!!! BORGHI: ANDRETE VIA DAL GOVERNO SOLO QUANDO AVRETE DISTRUTTO TUTTO - MediasetTgcom24 : Crisi governo, Di Maio: 'Non lasceremo italiani in mani di irresponsabili' #crisidigoverno…

Il premier esce dall’aula della Camera e si avvia verso la sala del governo. Il premier è stanco, racconta chi gli sta vicino, dopo settimane intense passate prima a cercare di evitare la crisi, poi a ...

