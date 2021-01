Covid Usa, più di 174.500 casi in un giorno (Di lunedì 18 gennaio 2021) (Adnkronos) - Sono quasi 24 milioni le persone che negli Stati Uniti hanno contratto il coronavirus. Lo riporta la Johns Hopkins University, affermando che con i 174.513 nuovi casi di coronavirus di ieri sono 23.936.773 i casi confermati. Sono almeno 397.600 i decessi dall'inizio della pandemia. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) (Adnkronos) - Sono quasi 24 milioni le persone che negli Stati Uniti hanno contratto il coronavirus. Lo riporta la Johns Hopkins University, affermando che con i 174.513 nuovidi coronavirus di ieri sono 23.936.773 iconfermati. Sono almeno 397.600 i decessi dall'inizio della pandemia.

LegaSalvini : ++ COVID, LEGA: DOSSIER USA SU LABORATORIO WUHAN, UE CONTINUA A FAR FINTA DI NULLA? TRASPARENZA SUBITO! ++ Bruxell… - fanpage : 'Ue e Usa hanno già acquistato dosi di vaccino anti Covid per vaccinare due volte ogni suo abitante, ma l’Africa è… - ignaziomarino : #14gennaio: Questa sera sarò ospite di @corradoformigli durante la trasmissione @PiazzapulitaLA7. Parleremo di Roma… - TV7Benevento : Covid Usa, più di 174.500 casi in un giorno... - Adnkronos : #Covid #Usa, più di 174.500 casi in un giorno -