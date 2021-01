Covid, Sicilia prima in Italia per nuovi contagi: più di tremila morti dall'inizio dell'epidemia (Di lunedì 18 gennaio 2021) Coronavirus, frenata sui contagi in Sicilia: nelle ultime 24 ore 1.439 nuovi casi e 35 morti 17 gennaio 2021 Coronavirus, morto Alberto Malavasi: l'ex bandiera del Palermo viveva in una Rsa di ... Leggi su palermotoday (Di lunedì 18 gennaio 2021) Coronavirus, frenata suiin: nelle ultime 24 ore 1.439casi e 3517 gennaio 2021 Coronavirus, morto Alberto Malavasi: l'ex bandiera del Palermo viveva in una Rsa di ...

Agenzia_Ansa : Torna ad essere la #Lombardia la regione con il maggior incremento di casi #Covid in #Italia: 2.587 in 24 ore, segu… - incostante_enza : RT @anna_volante: RT sceso a 5,8. Sempre alti i contagi in Lombardia e Sicilia. Però fontana fa ricorso al Tar sulla zona rossa e la Moratt… - oldbid45 : Covid, effetto Dpcm Natale: -24% contagi in 7 giorni. Ma in Sicilia e Lombardia numeri alti - infoitinterno : Covid, effetto Dpcm Natale: -24% contagi in 7 giorni. Ma in Sicilia e Lombardia numeri alti - mattinodinapoli : Covid, effetto Dpcm Natale: -24% contagi in 7 giorni. Ma in Sicilia e Lombardia numeri alti -