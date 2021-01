Covid, Sicilia prima in Italia per numero di casi (Di lunedì 18 gennaio 2021) Sono 1.278 i nuovi positivi al Covid in Sicilia, che diventa così la prima regione in Italia per numero di casi davanti alla Lombardia, su 39.776 tamponi (compresi quelli rapidi) con un tasso di positività che resta fermo al 3,2%. Le vittime sono state 38 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.027. Leggi su ilmattinodisicilia (Di lunedì 18 gennaio 2021) Sono 1.278 i nuovi positivi alin, che diventa così laregione inperdidavanti alla Lombardia, su 39.776 tamponi (compresi quelli rapidi) con un tasso di positività che resta fermo al 3,2%. Le vittime sono state 38 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.027.

