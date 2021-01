Covid scuola, quasi 18 mila tamponi e 189 positivi: il bilancio dello screening in provincia di Trapani (Di lunedì 18 gennaio 2021) Si è conclusa con un totale di 17.944 tamponi effettuati e 189 casi positivi riscontrati l'attività di screening Covid 19, svoltasi sabato e domenica scorsi, e rivolta agli studenti e al personale scolastico delle scuole primarie e secondarie di primo grado della provincia di Trapani. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 18 gennaio 2021) Si è conclusa con un totale di 17.944effettuati e 189 casiriscontrati l'attività di19, svoltasi sabato e domenica scorsi, e rivolta agli studenti e al personale scolastico delle scuole primarie e secondarie di primo grado delladi. L'articolo .

