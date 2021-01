Covid | Palermo | ordinanza Orlando vieta stazionamento davanti a scuole

Leggi su ilmattinodisicilia

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Il sindaco Leolucaha firmato stasera l’, che entrerà in vigore domani, chelonei pressi delle. “E’ ovvio – dichiara– che non si tratta del divieto di avvicinarsi alle, ma del divieto di sostare all’ingresso oltre il tempo strettamentenecessario ad accompagnare i propri figli.Così come non è