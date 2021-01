Covid | “Le consegne del vaccino riprenderanno regolarmente la prossima settimana” | comunica Pfizer Italia

(Di lunedì 18 gennaio 2021) La notizia che, improvvisamente, laha annunciato una riduzione di rispetto a quanto inizialmente concordato, ha letteralmente spiazzato tutti, facendo anche temere il peggio. Tuttavia, ha rassicurato oggi l’Ad diin, Paivi Kerkola, “Ledela partire dalla, distribuendo le quantità di dosi dipreviste per il primo trimestre e un quantitativo superiore alle attese nel secondo trimestre“. L’Ad di: “In Europa sono stati tutti informati, amplieremo la produzione” Come ha poi aggiunto il manager, “e BionTech, hanno già informato dei programmi di consegna aggiornati la Commissione ...

